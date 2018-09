Zugbegleiter geschlagen- Bundespolizei sucht Zeugen

von shz.de

10. September 2018, 15:13 Uhr

Freidrichstadt/Husum (ots) - Freitagnachmittag hatte die

Bundespolizei einen Einsatz auf der Bahnstrecke Hamburg -Westerland.

Ein Zugbegleiter hatte offensichtlich Ärger mit einem Reisenden, der

ohne Fahrschein im Zug angetroffen wurde. Dieser verwies auf einen

Mitreisenden, der die Fahrkarte haben soll. Kurze Zeit später

bemerkte der Bahnmitarbeiter, dass der Mann sich auf der Zugtoilette

eingeschlossen hatte. Er forderte den Mann auf, eine Fahrkarte zu

erwerben, oder ihn im Bahnhof Friedrichstadt von der Weiterfahrt

auszuschließen.



Beim Halt in Friedrichstadt schlug der Mann dem Zugbegleiter

plötzlich in den Rücken und flüchtete aus dem Zug. Es konnten jedoch

noch Fotos von dem Flüchtenden gemacht werden. Diese werden der

Bundespolizei zur Verfügung gestellt.



Aufgrund der Täterbeschreibung führten die Bundespolizisten noch

eine Nahbereichsfahndung durch, konnten den "Schwarzfahrer" jedoch

nicht antreffen.



Die Bundespolizei suchte nun Zeugen, die den Vorfall im Bahnhof

Friedrichstadt am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr beobachtet haben.

Gesucht wird nach einem Mann mit weißer Hose und auffälligen roten

Turnschuhen. Dieser soll zuvor auch schon im Bahnhof Husum gewesen

sein und Reisende belästigt haben.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion

Flensburg unter 0461/ 31 32 - 202.









