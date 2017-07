Zugausstieg verpasst - Mann überquert Gleise wegen "Faulheit"

Friedrichstadt (ots) - Gestern Abend gegen 18.45 Uhr konnte eine

Streife der Bundespolizei im Bahnhof Friedrichstadt einen jungen Mann

feststellen, der über die Bahngleise lief. Die Bundespolizisten

stellten ihn zur Rede. Dieser gab an, den Zugausstieg in Husum

verpasst zu haben und nun den Gegenzug nehmen zu müssen.



Der "sichere" Weg über den Bahnübergang war ihm zu lang. Aufgrund

"Faulheit" hätte er die Abkürzung über die Bahngleise genommen. Der

Lebensgefahr war er sich offensichtlich nicht bewußt.



Den 18-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 17.Jul.2017 | 10:13 Uhr