Zugabfahrt verpasst - Bundespolizisten nehmen Siebenjährigen in Obhut

05. November 2018, 11:13 Uhr

Elmshorn (ots) - Samstagabend gegen 22.45 Uhr hatten

Bundespolizisten einen außergewöhnlichen Einsatz. Ein Regionalzug von

Hamburg nach Kiel hielt im Bahnhof Elmshorn. Ein Junge stieg aus dem

Zug und war auf dem Bahnsteig, als sich die Zugtüren schlossen. Der

mitreisende Onkel und dessen Familie fuhren mit dem Zug ab. Er

informierte den Zugbegleiter sofort.



Zwei Bundespolizisten wurden zum Bahnsteig beordert und konnten

den Jungen auch antreffen. Eine Frau hatte sich bereits dem Jungen

angenommen.



Der siebenjährige Libanese wurde in Obhut genommen und konnte

kurze Zeit später an den Onkel übergeben werden.









