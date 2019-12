Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 10:52 Uhr

Ratzeburg (ots) - 10. Dezember 2019 | Kreis Stormarn - 05.12.2019 Siek Nach

einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Donnerstag (05.12.2019) in Siek sucht

die Polizei nach dem Fahrer/der Fahrerin eines Pkw.



Eine 15-jährige Radfahrerin (aus der Umgebung von Ahrensburg) befuhr mit ihrem

Fahrrad den Hoisdorfer Weg in Richtung Hoisdorf. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand sei sie, gegen 21:35 Uhr, von einem Fahrzeug, welches ebenfalls

in Richtung Hoisdorf unterwegs war, überholt worden. Dabei sei es zu einem

Zusammenstoß gekommen in dessen Folge die 15-jährige stürzte und schwer verletzt

in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.



Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um das Geschehen, sondern

setzte seinen Weg unbeirrt fort. Hinweise auf den Fahrzeugführer bzw. auf das

beteiligte Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem

Verkehrsunfall gemacht? Wer kann Angaben zum Pkw, bzw. dem Fahrzeugführer(in)

machen?



Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizei in Großhansdorf unter der

Telefonnummer 04102/4565-0 in Verbindung setzen.



