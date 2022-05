Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung, Eckernförde

Avatar_shz von

23. Mai 2022, 11:34 Uhr

Eckernförde (ots) -

Eckernförde/Am 21.05.2022 kam es in dem Zeitraum von 18:10 Uhr bis 18:59 Uhr im Bereich von Eckernförde auf der B76 und der B 203 zu einer Trunkenheitsfahrt. Dabei soll es auch zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern durch den Fahrer des schwarzen Audi A 6 gekommen sein. Laut einem Zeugen solle es auf der B 203 in der Nähe von Damp, zu einer Gefährdung einer weiblichen Fahrzeugführerin in einem weißen, neueren VW Passat gekommen sein. Bis auf einem möglichen Kennzeichenteil von "HH" konnte der Zeuge jedoch keine weiteren Angaben dazu machen. Zeugen, insbesondere die Fahrzeugführerin des weißen Passats, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/908110 zu melden.

