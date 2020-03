Zeugen nach versuchten Automatenaufbruch gesucht!

Avatar_shz von shz.de

30. März 2020, 09:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 30. März 2020 | Kreis Stormarn - 30.03.2020 - Glinde



Heute Morgen ist es in Glinde zu einem versuchten Zigarettenautomatenaufbruch gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 02:30 Uhr vernahm ein Anwohner der Möllner Landstraße verdächtige Geräusche, ähnlich einer Flex, und vermutete, dass der nahegelegene Kiosk aufgebrochen werde. Die Polizei ging diesem Hinweis umgehend nach.



Die Täter hatten es jedoch nicht auf den Kiosk, sondern auf den davorstehenden Zigarettenautomaten abgesehen. Während des Eintreffens der Beamten ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute in Richtung Gelhornpark. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.



Der Schaden, den die Täter anrichteten, dürfte bei etwa 100 Euro liegen.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werde gebeten sich bei der Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.



