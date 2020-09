Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Avatar_shz von shz.de

14. September 2020, 09:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 14. September 2020 | Kreis Stormarn - 11.09.2020 - Feldhorst



Am vergangenen Freitag kam es am Ortsausgang Steinfeld Richtung Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich unmittelbar danach vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen und Hinweise auf den Verursacher geben können.



Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 74-jähiger Peugeot-Fahrer auf der Kreisstraße 2, die gerade als Umleitungsstrecke der gesperrten B75 von Bad Oldesloe über Steinfeld/Feldhorst ausgeschildert ist. Zwischen der Ortschaft Steinfeld und der B 75 kam dem Peugeot-Fahrer ein weißer 7,5 t Lkw entgegen. Beide Fahrzeuge berührten sich aufgrund der geringen Fahrbahnbreite. Dabei ging der linke Außenspiegel des Pkw-Fahrers aus Bad Oldesloe zu Bruch. Der Fahrer des Lkw mit der Aufschrift "STAR-CAR" setzte unvermittelt seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.



Die Beamten der Polizeistation Reinfeld ermitteln wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem weißen Lkw sowie dessen Fahrzeugführer machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04533/793400 entgegengenommen.



