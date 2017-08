Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Krempermoor (ots) - Am 06.08.2017, gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 32

jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in Krempermoor die Dorfstraße

in Richtung Krempe, als ihr in Höhe des Hauses Dorfstraße 70, auf

ihrer Fahrspur ein Motorradfahrer mit augenscheinlich überhöhter

Geschwindigkeit entgegen kam. Um eine Kollision zu vermeiden, musste

die Fahrzeugführerin nach rechts, auf den dortigen Geh- und Radweg

ausweichen. Hierbei fuhr sie über einen Kantstein und beschädigte die

Felge und den Reifen ihres Fahrzeuges. Es entstand ein Schaden von

ca. EUR 600,--. Der Motorradfahrer setzte jedoch seine Fahrt mit

unverminderter Geschwindigkeit fort, ohne sich um den Verunfallten

PKW zu kümmern. Die Polizei in Horst bittet darum, dass sich etwaige

Zeugen unter der Telefonnummer 04126/38404 melden.



