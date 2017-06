Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lunden (ots) - Am 14. Juni 2017 wurde der Polizei in Lunden durch

einen Mitarbeiter des Amtes Eider mitgeteilt, dass an dem

Schulgebäude und der Sporthalle in der Straße Am Gehölz 11a, in

Lunden, mehrere Scheiben beschädigt wurden. Dieses Schulgebäude wird

seit dem laufenden Jahr nicht genutzt und steht momentan leer. Vor

Ort konnte die Polizei feststellen, dass in dem Zeitraum vom

01.06.2017 bis zum 14.06.2017 insgesamt 16 Fensterscheiben beschädigt

bzw. zerstört wurden. Ein Sachverständiger schätzte den Schaden auf

ca. EUR 6.000.--. Da es zurzeit keine Hinweise auf mögliche Täter

gibt, bittet die Polizei in Lunden darum, dass sich mögliche Zeugen

mit Hinweisen an die Polizeistation in Lunden (Tel. 04882 1410)

wenden.



Peter Berndt









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen