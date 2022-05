Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW in Schacht-Audorf gesucht

Avatar_shz von

02. Mai 2022, 09:16 Uhr

Schacht-Audorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) -

In der Nacht vom 30.04.2022 auf den 01.05.2022 kam es in der Zeit von 21:30 Uhr bis 08:00 Uhr in Schacht-Audorf, Hohenbusch 41-43, auf dem dortigen Parkstreifen vor dem Mehrfamilienhaus, zu Sachbeschädigungen an neun geparkten Pkw.

Unbekannte Täter gingen augenscheinlich auf dem dortigen Gehweg an den Pkw vorbei und verursachten mittels eines spitzen Gegenstandes tiefe Lackkratzer, die sich über die gesamte Beifahrerseite an den Fahrzeugen erstreckten.

Der Gesamtschaden dürfte sich um die 20.000,-Euro bewegen.

Die Polizei in Osterrönfeld sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen machen können ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Osterrönfeld unter der Rufnummer 04331-3322630.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster übermittelt durch news aktuell