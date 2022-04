Zeugen nach Körperverletzung in Neumünster gesucht

Avatar_shz von

04. April 2022, 08:05 Uhr

Neumünster (ots) -

Am 02.04.2022 kam es gegen 17.50 Uhr auf dem Spielplatz in der Dithmarscher Straße 6 in Neumünster zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 8 jährigen Mädchens. Das Mädchen war mit drei Freunden ( alle zwischen 7-11 Jahre alt ) auf dem dortigen Spielplatz.

Die Kinder spielten an und auf den Schaukeln, als drei Jugendliche ( alle um die 15 Jahre alt ) auf die Kinder zu kamen.

Nach einigen verbalen Beleidigungen gegenüber den Kindern schlug einer der Jugendlichen das achtjährige Mädchen an den Hinterkopf, weil diese die Schaukel nicht freigeben wollte. Durch diesen Schlag hatte das Mädchen hinterher Kopfschmerzen.

Als schließlich eine Fußgängerin mit ihrem Hund dazwischen ging, flüchteten die drei Jugendlichen vom Spielplatz und liefen Richtung Boostedter Straße davon.

Die drei Jugendlichen waren alle um die 15 Jahre alt, einer trug eine gelbe Jacke und hatte einen Bartansatz, ein weiterer war etwas korpulenter und trug einen lila/blauen Pullover, zwei der drei Jugendlichen hatten ein Fahrrad bei sich.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster übermittelt durch news aktuell