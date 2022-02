Zeugen nach Einbruch in Rendsburg gesucht

Avatar_shz von

28. Februar 2022, 09:12 Uhr

Rendsburg (ots) -

Am späten Donnerstagabend bzw. in der Nacht zu Freitag (25.02.2022) hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Rendsburger Feldstraße auf und drangen in das Einfamilienhaus ein.

Die Bewohner des Einfamilienhauses waren nicht anwesend. Die Wohnungseinbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten des EFH nach stehlenswerten Gegenständen und erbeuteten ein wenig Schmuck.

Der Einbruch in das EFH wurde erst am Freitag um die Mittagszeit entdeckt. Die Kripo Rendsburg bittet um Zeugenhinweise. Hat jemand im benannten Tatzeitraum in der Feldstraße oder in angrenzenden Straßen Sommerkamp, Hainstraße, Waldstraße, Gartenstraße oder Eiderstraße ortsfremde Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizei Rendsburg unter der Rufnummer Telefon 04331-208450.

