Zeugen nach Einbruch in Bad Oldesloe gesucht

Avatar_shz von shz.de

29. Januar 2020, 12:53 Uhr

Ratzeburg (ots) - 29. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 28.01.2020 Bad Oldesloe

Am Dienstag, den 28.01.2020, zwischen 07:15 und 15:55 Uhr, kam es zu einem

Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Birkenkamp in Bad Oldesloe.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Tatverdächtigen ein Fenster im

Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf und drangen durch dieses in das Gebäude

ein.



Das Haus wurde von den Tatverdächtigen komplett durchsucht, das Stehlgut ist

noch nicht abschließend bekannt. Verlassen wurde das Haus durch die

Terrassentür. Das zugehörige Gartenhaus wurde ebenfalls aufgehebelt und

druchsucht.



Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu der Tat oder den Tätern machen?

Wem sind im fraglichen Zeitraum in der Umgebung der Straße Birkenkamp in Bad

Oldesloe Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen, die oder das mit dem Einbruch

im Zusammenhang stehen könnte/n? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalinspektion

in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0



