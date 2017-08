Zeugen nach Diebstahl von Strohballen gesucht

Gribbohm (ots) - Nach dem W.O.A. Musikfestival wurden in der Zeit

vom 13.08.2017, 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr, 94 Strohballen (Großpacken)

von einem Sammelplatz auf dem Open Air Gelände, im Bereich der

Ortschaft Gribbohm, Bokelrehmer Weg, entwendet. Nach Ermittlungen der

Polizei sollen zwei ältere Herren diese Ballen mit einem IHC-Traktor

verladen haben. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca.

EUR 4.512,--. Hinweise zu den möglichen Tätern erbittet die Polizei

in Schenefeld unter der Telefonnummer: 04892 899260



erstellt am 18.Aug.2017 | 08:23 Uhr