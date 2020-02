Zeugen nach Diebstahl gesucht

Avatar_shz von shz.de

19. Februar 2020, 15:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - Medien-Information 19. Februar 2020 | Kreis Stormarn -

18.02.2020 Ahrensburg



Am 18.02.2020, gegen 15:50 Uhr, kam es in der Firma Drogerie "Müller", in der

Klaus-Groth-Straße 2-4, in Ahrensburg zu einem Ladendiebstahl.



Bei diesem Diebstahl sind vier hochwertige Parfums und eine Creme entwendet

worden.



Als die Diebstahlmeldeanlage am Ein-/Ausgang ertönte, habe die Kassiererin

lediglich eine männliche Person das Geschäft fluchtartig verlassen sehen.



Den Flüchtigen konnte die Zeugin wie folgt beschreiben:



- 175 bis 180 cm groß - dunkle kurze Haare - schwarze längere

Jacke mit Kapuze - Jeans - weiße Plastiktüte mit roter Aufschrift.



Kurze Zeit später, gegen 16:17 Uhr, kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl,

diesmal im Netto-Markt, in der Straße Reeshoop. Der Ladendieb aus dem

Netto-Markt wurde von der Polizei nach kurzer Flucht gestellt.



Bei der Durchsuchung dieser Person wurden Teile des Parfums aus dem "Drogerie -

Diebstahl" gefunden. Es dürfte sich um zwei unterschiedliche Täter handeln. Die

Personenbeschreibung des Ladendiebs aus der Drogerie "Müller" stimmt nicht mit

der der festgenommenen Person überein.



Zeugenaufruf:



Wer kann Angaben zum Diebstahl bei der Firma Drogerie "Müller" machen? Wer kann

weitere Angaben zu dem beschriebenen Tatverdächtigen machen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Rufnummer



04102 - 809 - 0



entgegen.



Frank Gauglitz Pressestelle



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Frank Gauglitz

Telefon: 04541/809-2011



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4524816

OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell