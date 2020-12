Zeugen / Hinweisgeber nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2020, 07:49 Uhr

Eckernförde (ots) - Am 08.12.2020 gegen 17.45 Uhr kam es in der Norderstraße in Eckernförde zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein schwarzer Kleinwagen gegen einen geparkten Skoda Fabia gefahren war. Nachdem der Unfallverursacher noch kurz an der Unfallstelle verblieb bis alle anderen Fahrzeuge weitergefahren waren, flüchtete der schwarze Kleinwagen in Richtung Ostlandstraße, ohne am geschädigten Fahrzeug eine Nachricht zu hinterlassen. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Wer kann etwas zu dem schwarzen Kleinwagen und seinem Fahrer sagen ? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster übermittelt durch news aktuell