Zeugen gesucht - mit falschem Blaulicht unterwegs

13. Mai 2019, 13:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 13. Mai 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg -

10.05.2019 - BAB 24 / Roseburg



Am 10.05.2019, gegen 13:25 Uhr, erhielt das Polizei-Autobahn- und

Bezirksrevier Ratzeburg den Hinweis, dass ein ziviles Fahrzeug mit

französischem Kennzeichen und eingeschaltetem Blaulicht auf der

Autobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs sei.



Durch die eingesetzten Beamten konnte das beschriebene Fahrzeug,

ein Renault Traffique (Kombi), an der Anschlussstelle Talkau

aufgenommen und auf dem Parkplatz Roseburg kontrolliert werden.



Der 57-jährige Fahrer aus Paris deklarierte das mit einer

Windschutzscheibenhalterung angebrachte Blaulicht als Spielzeug.



Dieses "Spielzeug" wurde sichergestellt. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung gegen den französischen

Fahrzeugführer eingeleitet. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung

konnte er seine Fahrt fortsetzten.



Die Polizei sucht nach Zeugen: Wem ist auf der BAB 24 in

Fahrtrichtung Berlin, zwischen der Anschlussstelle Witzhave und dem

Parkplatz Roseburg dieses Fahrzeug aufgefallen? Gibt es

Fahrzeugführer/-innen, die durch dieses Fahrzeug genötigt wurden?



Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten sich bei dem

Polizei-Autobahnrevier in Elmenhorst unter der Telenummer 04156/2950

zu melden.









