Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

28. Mai 2019, 15:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - 28. Mai 2019 | Kreis Stormarn - 28.05.2019

Großhansdorf



Heute Morgen, gegen 09.15 Uhr, wurde ein Anwohner im Beimoorweg in

Großhansdorf auf eine fremde Person aufmerksam, die sich auf mehreren

Grundstücken umsah.



Der Anwohner beobachtete, dass der Verdächtige, aus dem

rückwärtigen Bereich eines Grundstückes, plötzlich mit einem Fahrrad

auftauchte. Nach einer sofortigen Ansprache, flüchtete der Täter ohne

Fahrrad in Richtung Rümeland.



Der Anwohner informierte umgehend die Polizei und beschrieb den

Flüchtigen.



Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige

durch eine Streifenwagenbesatzung in der Straße Rümeland angetroffen

und vorläufig festgenommen werden.



Es handelt sich dabei um einen 38-jährigen Mann aus Osteuropa.



Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen.









