Zahlreiche Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht!

25. November 2019, 11:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - 25. November 2019 | Kreis Stormarn - 23./24.11.2019 Wentorf

bei Hamburg In der Zeit von Samstag (23.11.2019) 12:00 Uhr, bis Sonntag

(24.11.2019) 10:15 Uhr, haben unbekannte Täter in Wentorf bei Hamburg eine

Vielzahl von Fahrzeugen beschädigt und damit einen Sachschaden von mehreren

tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf

die Täter geben können.



Ziel der Unbekannten waren Fahrzeuge, unterschiedlicher Hersteller, auf einem

Parkplatz im Reinbeker Weg. An insgesamt 15 Wagen zerkratzten die Täter den Lack

- festgestellt haben die Geschädigten die Beschädigungen jeweils am Sonntag.



Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 Euro.



Hinweise auf den oder die Täter gibt es bis jetzt leider keine. Die Polizei

bittet daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Telefonnummer 040/55820195-0 bei der Polizeistation in Wentorf zu melden.



