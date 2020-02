Zahlreiche Festnahmen durch Bundespolizei am Wochenende

Avatar_shz von shz.de

10. Februar 2020, 15:23 Uhr

Pasewalk, Pomellen, Ahlbeck (ots) - Am 7. Februar 2020 kontrollierten Beamte der

Bundespolizeiinspektion Pasewalk in Pomellen einen polnischen

Flix-Linienreisebus, der in Richtung Polen unterwegs war. Dabei stellten die

Beamten fest, dass gegen einen der Mitreisenden eine Ausschreibung der

Staatsanwaltschaft Regensburg zur Festnahme bestand. Der 33-jährige polnische

Staatsbürger sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1600,00 Euro wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis zahlen. Da er diese Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er in

die Justizvollzugsanstalt Stralsund verbracht. Hier trat er die 40-tägige

Ersatzfreiheitsstrafe an.



Eine 34-jährige polnische Staatsangehörige wurde am 8. Februar 2020 auf der BAB

11, Abfahrt Penkun, durch Bundespolizisten angehalten und kontrolliert. Sie war

mit einem PKW Opel in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Ihre fahndungsmäßige

Überprüfung brachte gleich zwei Haftbefehle ans Tageslicht. Die

Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hatte sie zur Festnahme wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ausgeschrieben.

Da sie die offenen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 775,00 Euro bezahlen

konnte, durfte die 34-Jährige im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen ihre

Fahrt fortsetzen.



Noch am selben Tag überprüften die Beamten der Deutsch-Polnischen Dienststelle

Pomellen einen 27-jährigen polnischen Staatsbürger auf der BAB 11. Er war

Insasse in einem polnischen Pkw und in Richtung Berlin unterwegs. Eine Abfrage

im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Hannover zur

Festnahme. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 475,00 Euro sowie Kosten in Höhe

von 105,00 Euro wegen Gefährdung des Straßenverkehrs bisher nicht bezahlt. Zudem

sollte der Führerschein des Mannes sichergestellt werden, da ihm die

Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die offene Geldstrafe und zusätzliche Kosten

konnte der Mann unmittelbar zahlen. Somit blieb ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe

von 19 Tagen erspart. Den Führerschein zogen die Beamten ein.



Auf der Insel Usedom kontrollierten Bundespolizisten ebenfalls am 8. Februar

2020 einen 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen in Ahlbeck. Hier stellten die

Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Cottbus zur Festnahme

ausgeschrieben war. Er war nicht zur Hauptverhandlung erschienen. Dem

47-Jährigen wird ein Raub vorgeworfen. Die Beamten führten ihn gestern beim

Amtsgericht Königs Wusterhausen vor und brachten ihn anschließend in die

Justizvollzugsanstalt Cottbus.



