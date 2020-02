Wrist: Brand eines Holzschuppens

Avatar_shz von shz.de

13. Februar 2020, 11:23 Uhr

Wrist (ots) - Mittwochabend ist ein größerer Schuppen auf dem Grundstück eines

Einfamilienhauses in Wrist in Flammen aufgegangen. Personen kamen dabei nicht zu

Schaden. Die Brandbekämpfung erstreckte sich über einen Zeitraum von zwei

Stunden.



Um 19.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Schweriner Straße aus. Hier

brannte ein mit Holzscheiten gefüllter Holzschuppen im hinteren Bereich eines

Grundstückes lichterloh. Die Freiwilligen Feuerwehren Wrist, Kellinghusen,

Wulfsmoor / Hingstheide und Hitzhusen übernahmen die Löscharbeiten und

verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser.



Die Höhe des Sachschadens ist unklar, brandursächlich dürfte das fahrlässige

Entsorgen von Asche in dem Schuppen gewesen sein.



Im Zuge des Einsatzes kam es zu erheblichen Einschränkungen des

Durchgangsverkehrs, da aufgrund von Sperrungen ein Ausweichen auf andere Routen

nicht möglich war.



