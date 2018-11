von shz.de

19. November 2018

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 19. November

2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.11.2018 - Büchen



Am 18.11.2018 kam es in Büchen zu einem Wohnungsbrand, bei der

eine Bewohnerin verletzt wurde.



Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin Brandgeruch aus einem

Gebäude in der Friedegart-Belusa-Straße in Büchen. Dieses Gebäude

wird durch Senioren bewohnt. Die sofort alarmierten Polizei und

Rettungskräfte konnten schließlich eine Wohnung im 1. Obergeschoss

als Brandort ausmachen. Durch die Feuerwehr konnte eine 75-jährige

Frau aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Sie wurde mit

schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.



Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner der umliegenden

Wohnungen evakuiert und durch Rettungskräfte in einem nahegelegenen

Seniorenheim versorgt. Sie konnten anschließend wieder in ihre

Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung der 75-jährigen Frau wurde bei

dem Feuer so beschädigt, dass sie zurzeit unbewohnbar ist.



Die genaue Brandursache und die Höhe des Schadens stehen noch

nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.









