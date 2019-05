Wohltorf - Brand eines Einfamilienhauses, 4. Folgemeldung - Suche nach vermißtem Mann eingestellt

von shz.de

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg



Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Wohltorf (Krs. Hzgtm.

Lauenburg)am Morgen des 23.05.2019 wurde ein männlicher Bewohner

vermisst. Im Laufe des gestrigen Sonnabend (25.05.19) wurde nun in

Hamburg-Bergedorf der Leichnam des Mannes aufgefunden. Hinweise auf

ein Fremdverschulden liegen nicht vor, weitere Auskünfte werden zum

jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben.



Die Suche nach dem vermissten Mann ist eingestellt.









