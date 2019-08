Wohlde: Aufsitzmäher und Werkzeuge gestohlen

von shz.de

09. August 2019, 12:33 Uhr

Wohlde (ots) - In Wohlde wurden in der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag (08.08.19) von mindestens drei Höfen mehrere

Aufsitzrasenmäher und hochwertiges Werkzeug gestohlen.



Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Anwesen und

deren Gebäuden. Diese liegen an der Hauptstraße zwischen Wohlde und

Stapel. Teilweise wurden Ketten durchtrennt und Türen aufgebrochen.

Es wurden mehrere Aufsitzrasenmäher, Schweißgeräte und Werkzeuge

entwendet.



Die Sachen dürften mit größeren Fahrzeugen abtransportiert worden

sein.



Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen und auffällige

Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Taten oder Tätern

geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schleswig

unter der Telefonnummer 04621 - 840 in Verbindung zu setzen.









