Wittmoldt: Auto mit 163 km/h auf B76 gemessen

10. August 2020, 11:33 Uhr

Wittmoldt (ots) - Polizisten des Kieler Bezirksreviers haben Sonntagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 76 in Höhe Wittmoldt durchgeführt. Ein Fahrer fuhr mit 163 Stundenkilometern mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Den Mann erwarten ein Fahrverbot von drei Monaten, eine Geldbuße von 1.200 Euro und zwei Punkte in Flensburg.



Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr maßen die Beamten in Fahrtrichtung Plön die Geschwindigkeit von insgesamt 580 Fahrzeugen. Neben dem genannten Fahrer überschritten 39 weitere die dortige Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. Drei von ihnen droht aufgrund der gemessenen Geschwindigkeiten ein Fahrverbot.



