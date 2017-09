Wittenborn - Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) - Am 16.09.17, um 04:42 Uhr, ist es zu einem

Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Indurstriestraße in Wittenborn

gekommen.



Beim Eintreffen stellten die alarmierten Rettungskräfte ein Feuer

im Eingangsbereich des Gebäudes fest. Diverse Gegenstände die dort im

Flur lagerten waren in Brand geraten. Innerhalb des Hauses kam es

bereits zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr brachte

unter Atemschutz 16 Anwohner ins Freie. Alle Personen wurden mit

leichten Rauchgasvergiftungen vorsorglich zur ambulanten Behandlung

in Krankenhäuser nach Neumünster und Lübeck gebracht. Durch das

beherzte und schnelle Eingreifen der Rettungskräfte kam es zu keinen

schwereren Verletzungen.



Das Haus ist aufgrund der Rauchentwicklung und des Löscheinsatzes

derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohner wurden in anderen Unterkünften

gebracht.



Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Brandort wurde

beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die Angaben zu dem Brand oder der Brandursache machen

können, werden gebeten, sich unter Tel. 04551 /884-0 an die Polizei

zu wenden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 16.Sep.2017 | 11:03 Uhr