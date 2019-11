Winsen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

27. November 2019, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 26. November 2019, ist es in Winsen zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrenden und einem parkenden Fahrzeug.

Polizeibeamte stellten bei dem Unfallbeteiligten Alkoholeinfluss fest.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 30-Jähriger aus dem

Kaltenkirchener Umland gegen 18:45 Uhr mit seinem VW Passat die Hauptstraße in

Richtung Kisdorfer Straße. Im Verlauf kollidierte er mit einem am Straßenrand

geparkten Opel und anschließend mit einer Straßenlaterne. Polizeibeamte stellten

bei dem 30-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,51 Promille fest. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.



Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf rund

10.000 Euro geschätzt.



