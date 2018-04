Wilster: Komischer Scherz?

von shz.de

Wilster (ots) - Gestern hat eine junge Frau aus Wilster seltsame

Veränderungen in ihrem Garten festgestellt. Während diese weniger

tragisch waren, traf der Diebstahl eines Kaninchens die Geschädigte

umso mehr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den

Tier-Dieb geben können.



Im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 20.45 Uhr begab sich ein Unbekannter

auf das Grundstück im Steindamm, riss dort Wäsche von der Leine und

löste einige Federn an einem Trampolin. Zudem öffnete der Mensch

einen Kaninchenstall und stahl aus diesem ein schon betagteres,

braunes Hauskaninchen. Den Vierbeiner nahm der Dieb mit oder ließ ihn

hoppeln - auffindbar ist das Tier jedenfalls nicht mehr.



Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, sollte sich mit der

Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823/92270 in Verbindung

setzen.



