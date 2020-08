Wilster: Eine echte Sauerei...

Avatar_shz von shz.de

21. August 2020, 10:23 Uhr

Wilster (ots) - ...haben Unbekannte am vergangenen Wochenende auf einem Schulgelände in Wilster veranstaltet. Sie beschmierten zwei große Flächen und richteten einen erheblichen optischen und finanziellen Schaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum von Freitagabend, 22.00 Uhr, bis Montagmorgen, 09.00 Uhr, suchten Unbekannte das Schulgelände Am Schulzentrum auf und hinterließen an einem Material-Container ein weiß-rotes Tag und an einem Klinkerbau eines in schwarz-weiß. Jeweils war das Wort "SOUP" zu lesen. Der durch die Schmierereien angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 600 Euro liegen.



Hinweise auf die Sprayer nimmt die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 entgegen.



