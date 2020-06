Wilster: Einbruch in Gartenlaube

Avatar_shz von shz.de

Wilster (ots) - Bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in Wilster zu Wochenbeginn ist es zu einem Diebstahl von einigem Werkzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.



Im Zeitraum von Montag, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 16.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Straße Allee, Am Brook, Torweg 54. Sie entwendeten aus dem Inneren diverses Werkzeug im Gesamtwert von 260 Euro und richteten einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro an.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden.



