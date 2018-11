- Wilster - Diebstahl einer Leinentasche

von shz.de

23. November 2018, 08:53 Uhr

Wilster (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in Wilster in der

Burger Straße von einem kurzzeitig abgestellten Fahrrad eine Tasche

mit einem Portemonnaie gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 16.00 Uhr wollte sich eine 31 Jahre alte Erzieherin mit

ihrem Fahrrad auf den Weg zu ihrer Arbeitsstelle machen. Sie war

bereits abfahrbereit und hatte ihre Utensilien samt Geldbörse mit

Bargeld und Papieren in einem beigen Stoffbeutel verstaut. Da sie

noch etwas vergessen hatte, lief sie kurz zurück ins Haus, ließ die

Tasche aber am Lenker ihres Fahrrades hängen. Diese Gelegenheit

nutzte ein Dieb um den Beutel samt Inhalt zu stehlen.



Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die zur

Tatzeit eine verdächtige Person - gegebenenfalls mit Stofftasche - in

der Burger Straße gesehen haben, werden gebeten sich mit der

Polizeistation Wilster unter der Telefonnummer 04823/92270 in

Verbindung zu setzen.



Sandra Egge









