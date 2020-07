Wilster: Brand einer Gartenlaube

Avatar_shz von shz.de

07. Juli 2020, 15:23 Uhr

Wilster (ots) - Bereits in der Nacht zum 05.07.2020 brannte in der Kleingartenanlage Großer Brook in der Straße Allee eine Gartenlaube komplett nieder.



Ein Zeuge teilte um 00.22 Uhr mit, dass in der Kleingartenanlage eine Gartenlaube brennt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen auf eine in unmittelbarer Nähe befindliche weitere Laube verhindern und löschten die Laube ab. Diese ist komplett niedergebrannt.



Da die Brandursache vollkommen unklar und eine Brandstiftung nicht auszuschließen ist, wurde die Brandstelle beschlagnahmt und die Kripo Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen.



Personen, die zur Brandzeit in dem Bereich Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



