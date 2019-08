Wilster: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Avatar_shz von shz.de

30. August 2019, 13:03 Uhr

Wilster (ots) - Dank eines Hinweises ist es am

Donnerstagnachmittag einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt

eines Mannes in Wilster aufzudecken.



Um 16.47 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen Zeugen bei der

Polizei ein. Er informierte die Ordnungshüter über eine männliche

Person, die gerade den Parkplatz eines Discounters in der Straße

Klosterhof mit einem PKW befahren hatte. Nachdem der Fahrer seinen

SEAT dort geparkt hatte, wirkte er beim Verlassen des Fahrzeuges sehr

alkoholisiert. Die Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrer am

Einsatzort nicht mehr antreffen. Aufgrund der erlangten Hinweise zu

der Person suchten die eingesetzten Beamten seine Wohnanschrift in

Wilster auf. Dort trafen die Polizisten den 49-jährigen stark

alkoholisierten Fahrer an. Zwar gab er an, nicht gefahren zu sein,

aber einige Umstände deuteten auf das Gegenteil hin. Ein

Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 3,07

Promille, woraufhin sich der 49-Jährige einer Blutprobe unterziehen

musste - er wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr

verantworten müssen.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell