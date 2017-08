Wildernder Hund tötet Reh

Burg (ots) - Am 13. August 2017, gegen 08:20h, wurde eine

Anwohnerin in Burg, Am Sportplatz 17, durch lautes Hundegebell und

das Wehklagen eines Rehes aufgeschreckt. Im rückwärtigen

Grundstückbereich stellte Sie fest, dass ein Schäferhund ähnlicher

Hund (Rasse: Leonberger) mit dunklem Brustgeschirr, ein Rehkitz in

seinem Fang hatte und mehrmals zubiss. Sie konnte den Hund verjagen

und rief die Polizei. Am Einsatzort konnten die eingesetzten Beamten

jedoch nur den Tot des Rehkitzes feststellen. Der Hundehalter konnte

bislang durch die Polizei nicht ermittelt werden. Polizeistation

Burg, Tel.: 04825 2310



