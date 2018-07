Westerrade - Motorradunfall zwischen Westerrade und Goldenbek

von shz.de

09. Juli 2018, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag ist es auf der Landstraße 69 (L

69) / Pronstorfer Straße zu einem Motorradunfall gekommen.



Eine 50-jährige aus Bad Bramstedt befuhr mit ihrer Kawasaki die L

69 von Westerrade kommend in Richtung Goldenbek. Als die

Motorradfahrerin leicht bremste, rutschte ihr Hinterreifen weg, so

dass sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und stürzte.



Die Bad Bramstedterin kam mit leichten Verletzungen in ein

Krankenhaus nach Bad Segeberg.



Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.









