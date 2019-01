Westerland/Sylt - 35-jähriger Einbrecher auf Sylt festgenommen

von shz.de

21. Januar 2019, 13:13 Uhr

Westerland/Sylt (ots) - Am Dienstag (15.01.19) wurde in Westerland

auf Sylt ein 35-jähriger Mann festgenommen, dem von Ende 2017 bis

Anfang 2018 mindestens elf Straftaten zugeordnet werden können. Dabei

handelt es sich vorwiegend um Kelleraufbrüche und um Diebstähle von

angeschlossenen E-Bikes. Außerdem wird der Mann für einen Einbruch in

ein Restaurant in der Brandenburger Straße am 20.11.2018

verantwortlich gemacht. Der 35-Jährige, der in Westerland wohnhaft

ist, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem

Haftrichter vorgeführt welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei Sylt dauern an.









