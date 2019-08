Westensee / Kreis RD-ECK - Beschädigung der Glasfaserinstallation

von shz.de

23. August 2019, 15:23 Uhr

Westensee / Kreis RD-ECK (ots) - 190823-1-pdnms Beschädigung der

Glasfaserinstallation



Westensee / Kreis RD-ECK. Die Höhe des Sachschadens ist noch

unklar. Monteure entdeckten heute (23.08.19, 10 Uhr) im Emkendorfer

Weg mindestens sieben Wohnhäuser, deren Lehrrohre für Glasfaserkabel

beschädigt worden waren. Eine Firma ist in den vergangenen Monaten

mit der Installation von Glasfaserkabeln beschäftigt und hatte

Lehrrohre verlegt. Heute sollten die Kabel zu den jeweiligen

Einführungspunkten geschossen werden. Mindestens sieben Lehrrohre

waren durchtrennt worden. Die Polizei in Achterwehr hat die

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten bitten

um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04340 / 411 9910.



Sönke Hinrichs









