Wesselburen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

12. April 2018, 11:33 Uhr

Wesselburen (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es in Wesselburen zu

einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei entstand an einem

Garagentor ein Schaden - die Polizei sucht nun nach Zeugen

beziehungsweise dem Verursacher.



Gegen 17.30 Uhr dürfte vermutlich ein LKW oder eine

landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger die Straße Am Stadtpark

in Richtung Kreisverkehr Dohrnstraße befahren haben. In Höhe des

Eckhauses Am Stadtpark / Blankenaustraße löste sich offenbar die

Dachplane des Anhängers, fiel herunter und beschädigte dabei das

Garagentor des Hauses Blankenaustraße 17. Die graue Plane blieb am

Ort des Geschehens zurück, der Unfallfahrer flüchtete.



Der an dem Tor entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro

belaufen.



Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollten

sich bei der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 /

42875 melden. Dies gilt natürlich auch für den Flüchtigen selbst.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell