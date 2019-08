Wesselburen: Wem gehören diese Sachen? (Folgemeldung zu 190726.2)

von shz.de

07. August 2019, 09:03 Uhr

Wesselburen (ots) -



Im Rahmen der Ermittlungen nach diversen Sachbeschädigungen,

Diebstählen und anderen Delikten im Kreis Dithmarschen hat die

Polizei im vergangenen Monat zwei Tatverdächtige ausmachen können.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der 24-jährigen Beschuldigten in

Heide stellten die Beamten zahlreiche Dinge sicher, die aus

Straftaten stammen dürften. Bisher ist es nicht gelungen, alle

Gegenstände einer Tat oder einem rechtmäßigen Besitzer zuzuordnen.

Mit der Veröffentlichung der beigefügten Bilder erhofft die Polizei

sich nun, dass Geschädigte ihr Eigentum wiedererkennen und sich auf

der Polizeistation in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 /

42875 melden.



