Wesselburen: Unfallflucht - Verursacher war 16 Jahre alt

von shz.de

17. Mai 2018, 10:33 Uhr

Wesselburen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch hat sich ein

Jugendlicher in Wesselburen unerlaubt ein Auto geschnappt, um damit

eine Spritztour zu unternehmen. Diese endete mit einem Unfall und

einer Strafanzeige für den jungen Mann.



Gegen 03.20 Uhr meldete ein Bewohner der Straße Am Markt der

Polizei eine Verkehrsunfallflucht. Der Zeuge hatte beobachtet, wie

eine männliche Person mit hoher Geschwindigkeit um die Kirche gedüst

und schließlich gegen einen parkenden Polo geprallt war. Durch den

Aufprall drehte sich der Volkswagen und stieß gegen einen weiteren

Wagen, der Unfallfahrer flüchtete. Wie sich später herausstellte,

handelte es sich bei ihm um einen 16-Jährigen, der sich das Auto

unerlaubt genommen hatte, um mit seinem Kumpel eine Runde zu drehen.

Im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war der junge Mann

natürlich nicht. Er muss sich nun wegen der Unfallflucht, wegen des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unbefugten Gebrauchs eines

Fahrzeugs verantworten. Zudem wird er sicherlich in irgendeiner Form

für die Schadensregulierung an den Fremdfahrzeugen aufkommen müssen.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell