Wesselburen: Reifenstecher unterwegs - Zeugen gesucht!

27. Juni 2018, 11:43 Uhr

Wesselburen (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben Reifenstecher

in Wesselburen ihr Unwesen getrieben. Insgesamt vier Fahrzeuge fielen

ihnen zum Opfer, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



In der Süderstraße und in der Dohrnstraße betätigten sich die

Randalierer an insgesamt vier Autos und zerstachen sämtliche Reifen

dieser. Die Täter dürften gegen 02.15 am Werk gewesen sein - zu

diesem Zeitpunkt lösten sie die Alarmanlage eines Fahrzeugs aus.

Hinweise auf die Unbekannten gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten

sich daher mit der Polizei unter der Rufnummer 04833 / 42875 in

Verbindung setzen.



