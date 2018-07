Wesselburen: Blauer Ford Klein LKW nach Unfallflucht gesucht

von shz.de

23. Juli 2018, 12:23 Uhr

Wesselburen (ots) - Am Freitag, den 20. Juli 2018, gegen 13.50

Uhr, kam es in der Ortschaft Wesselburener Deichhausen, Hartenkröge,

zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht.



Eine 61 jährige Anwohnerin der Hartenkröge hatte von ihrem Haus

aus Bremsgeräusche und einen lauten Knall auf der Straße vernommen

und war nach draußen geeilt. Dort sah sie, dass das Hinweisschild,

ein Vorwegweiser, beschädigt war und verschiedene Fahrzeugteile in

ihrem Vorgarten lagen. Ein Auto war allerdings nicht mehr zu sehen.

Die Polizei konnte ermitteln, dass das verursachende Fahrzeug ein

blauer Ford Lieferwagen sein musste, der offenbar auf den

Grünstreifen geraten war, das Schild touchierte und dann wieder auf

die Straße zurücksteuern konnte.



Dem Auto muss ein Seitenspiegel fehlen und es dürfte ein nicht

unerheblicher Blech- und Lackschaden entstanden sein. Die Polizei

bittet nun Zeugen, die den Vorfall oder das Fahrzeug in dem

auffälligen Zustand gesehen haben, sich zu melden. Hinweise bitte an

die Polizeistation Wesselburen unter 04833 42875.



Stefan Hinrichs









Rückfragen bitte an:

Stefan Hinrichs

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2002

Mobil: +49 (0) 171 3375356

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell