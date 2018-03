Wenige Tage alter Welpe in Parkplatztoilette gefunden/Zeugen gesucht!

von shz.de

29. März 2018, 13:43 Uhr

Oldenswort/Eiderstedt (ots) -



Ein Verkehrsteilnehmer fand bereits am 14.03.18 um 09.30 Uhr auf

dem Parkplatz Eiderbrücke, Fahrtrichtung Süden, einen kleinen Welpen

in einer Toilette. Die Polizei brachte den Welpen daraufhin zu einem

Tierarzt. Die kleine Hundedame war völlig unterkühlt. Sie wurde zwei

Tage lang vom Tierarztteam aufgepäppelt und dann von einer

Hundemutter mit etwa gleichaltrigen Welpen aufgenommen. Der kleinen

Hündin geht es gut.



Die Polizei in Tönning hat die Ermittlungen übernommen und ein

Strafverfahren gegen Unbekannt nach §17 Tierschutzgesetz

eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 04861-6170660 zu melden.









