Wendemanöver auf der Autobahn verursacht Verkehrsunfall

von shz.de

16. Juli 2018, 13:33 Uhr

Ratzeburg (ots) - BAB 25 Escheburg



Am 15.07.2018, gegen 11.25 Uhr, kam es auf der BAB 25, Höhe

Escheburg, Fahrtrichtung Hamburg zu einem Unfall mit fünf beteiligten

Fahrzeugen und drei verletzten Personen.



Ein 46-jähriger Mann befuhr mit einem Citroen die A 25 auf dem

rechten Fahrstreifen in Richtung Hamburg. Mit im Fahrzeug befanden

sich drei weitere Personen (47 J/w, 33 J/m, 25 J/m).



Hinter dem Citroen fuhren folgende Fahrzeuge auf dem linken

Fahrstreifen. VW Golf (Fahrer: 37 J/m, Mitfahrer: 4 J/w) Skoda

Roomster (Fahrer: 56 J/m) Skoda Superp (Fahrer: 36 J/m, Mitfahrer: 36

J/w, 4 J/w) BMW (Fahrerin: 30 J/w)



Zur Unfallzeit wendete der 46-jährige Citroenfahrer plötzlich,

fuhr ein Stück auf dem linken Fahrstreifen entgegen der

vorgeschriebenen Fahrtrichtung und blieb dann dort stehen. Daraufhin

musste der VW Golf stark abbremsen. Der 37-jährige Fahrer wich auf

den rechten Fahrstreifen aus. Hinter dem Golf folgten die anderen

drei Fahrzeuge mit dem gleichen Ausweichmanöver. Der Fahrer des Skoda

Superp kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen fuhr auf den

Roomster auf und schob diesen dann von hinten auf den VW Golf. Auch

der BMW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den

Skoda Superp auf. Durch den Unfall wurden die beiden 4-jährigen

Mädchen sowie die Fahrerin des BMW leicht verletzt. Das Mädchen aus

dem Golf ist durch einen RTW ins Krankenhaus eingeliefert worden.



Der Citroen wurde durch den Unfall nicht beschädigt. An den

anderen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 17.000,-

Euro.



Die Unfallaufnahme dauerte ca. zwei Stunden. Während dieser Zeit

war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Zu Beeinträchtigungen des

Verkehrs kam es nicht.



Als Grund für das Wendemanöver gab der 46-jährige an, abgelenkt

gewesen zu sein und hatte dabei vergessen, dass er sich auf einer

Autobahn befand. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs wurde eingeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell