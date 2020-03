Weißer Jeep in der Nacht zu Montag in Reinbek entwendet

Avatar_shz von shz.de

17. März 2020, 14:03 Uhr

Ratzeburg (ots) - 17. März 2020 | Kreis Stormarn - 16.03.2020 Reinbek



In der Nacht 15.-16.03.2020 zwischen ca. 21.00 und 09.00 Uhr wurde in der Danziger Straße in Reinbek ein weißer Geländewagen vom Typ "Jeep Wrangler" entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit parkend auf einem Grundstück. Der entstandene Schaden wird auf etwa 22000 EURO geschätzt.



Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat das Fahrzeug in der fraglichen Zeit fahrend gesehen? Wem sind im Bereich Danziger Straße verdächtige Personen aufgefallen, oder ein möglicherweise zu den Personen gehörendes Fahrzeug? Wenn Sie Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Tel.: 040 / 727707-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg - Stabsstelle / Presse - Susanne Diesing Telefon: 04541/809-2012



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4550015 OTS: Polizeidirektion Ratzeburg



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell