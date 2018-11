Weihnachtlicher Spezialeinsatz für Lübecks Feuerwehr / Brandschützer unterstützen mit Drehleiter das Aufstellen der "Kotka-Tanne"

von shz.de

25. November 2018, 13:58 Uhr

Lübeck (ots) -



Pünktlich um 8 Uhr stand am Sonnabend, 24. November 2018, eine

Drehleiter der Berufsfeuerwehr Lübeck am Holstentorplatz. Grund

hierfür war kein Feuer oder Unfall bei dem das Fahrzeug benötigt

wird, sondern das alljährliche Aufstellen der Kotka-Tanne aus der

lübschen Partnerstadt. "Eine willkommene Abwechslung zu den normalen

Einsätzen der Feuerwehr", so Bernd Schwantes, Hauptbrandmeister an

der Feuerwache 1. Solange es in der Stadt zu keinem Ernstfall kommt,

bei dem diese Drehleiter benötigt wird, unterstützen die

Brandschützer gerne bei so einem besonderen Ereignis.



Nachdem der Autokran der Firma Loguet die ca. 13 Meter hohe Tanne

vom Tieflader anhob und in die dafür vorgesehene Bodenhülse

platzierte, konnte der Baum mit Holzkeilen festgesetzt werden.

Zusätzlich dienen zwischen dem Stamm und Boden gespannte Drahtseile

für genügend Halt. Nach 90 Minuten war der erste Schritt geschafft.

Der aus Finnland stammende Baum war nun komplett aufgerichtet und im

Boden verankert.



Gleiches Fahrzeug, anderes Personal: Da die Wachmannschaft bei der

Feuerwehr alle 24 Stunden wechselt, kamen am Sonntagmorgen, 25.

November 2018, zwei weitere Kollegen der Feuerwache 1 erneut die

Aufgabe, mit der Drehleiter zum Holstentorplatz zu fahren. In

Zusammenarbeit mit den Firmen Albrecht Dekoration, Junghans, Bodo

Wascher Elektroanlagen, Rieckermann sowie dem Lübeck Management e.V.

galt es die nordische Tanne in einen Weihnachtsbaum zu verwandeln:

Nun zieren 8.000 LED-Lichtpunkte und ca. 1.000 Baumkugeln die

prachtvolle Tanne. Das Radisson Blu Senator Hotel sorgte für

ausreichend belegte Brötchen und Getränke für alle Helfer. Für die

Feuerwehr war der Einsatz am Sonntag um 13 Uhr beendet.



Die Tanne wurde dieses Jahr bereits zum 26. Mal als Geschenk von

der finnischen Partnerstadt Kotka nach Lübeck gebracht und steht nun

über die Weihnachtszeit vor dem Lübecker Holstentor.









Rückfragen bitte an:



Berufsfeuerwehr Lübeck

Öffentlichkeitsarbeit

Lars Walther

Bornhövedstraße 10

23554 Lübeck

Telefon: 0451- 122 15 27

Fax: 0451- 122 37 89

E-Mail: lars.walther@luebeck.de

http://www.feuerwehr-luebeck.de



Original-Content von: Feuerwehr Lübeck, übermittelt durch news aktuell