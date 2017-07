Wees (Kreis SL-FL): Feuer in Biogasanlage

Wees (Kreis SL-FL) (ots) - In einer Biogasanlage in Wees im Kreis

Schleswig-Flensburg ist am Montagnachmittag (31.07.17) ein Feuer

ausgebrochen. Alle drei Behälter sind gegen 15:55 Uhr explodiert.

Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen.



Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Der

Qualm zog über die Felder in unbebaute Gebiete ab. Die Feuerwehr war

mit einem Großaufgebot (11 Wehren) vor Ort. Neben den Löscharbeiten

wurden insbesondere Schadstoffmessungen durchgeführt. Es wurden keine

Beeinträchtigungen festgestellt.



Die Glücksburger Chaussee war zwischen Wees und Glücksburg für

die Dauer der Maßnahmen gesperrt.



Die untere Wasserbehörde wurde informiert und war vor Ort. Die

Ursache für die Explosion ist unklar.



Wie lange der Einsatz noch andauert (Nachlöscharbeiten, Prüfung

der Bodenbeschaffenheit) und die Straße gesperrt sein wird, kann

zurzeit nicht gesagt werden.









Rückfragen zum aktuellen Sachstand bitte an:



Kooperative Regionalleitstelle Nord

Tel.: 0461 - 999 30 240





Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



