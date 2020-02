Wedel - Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Avatar_shz von shz.de

14. Februar 2020, 13:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 14. Februar 2020, führten Beamte des

Polizeireviers Wedel schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Wedel

durch.



Zwischen 6 und 11 Uhr stellten die Polizistinnen und Polizisten insgesamt 13

Verstöße fest. In acht Fällen davon entsprach die Fahrzeugbeleuchtung nicht den

Vorschriften. Bei einem Fahrzeug war der Termin der Hauptuntersuchung bereits

verstrichen. Vier Verkehrsteilnehmer hielten während der Fahrt ein Mobiltelefon

in der Hand. Bei einer 34-jährigen Hamburgerin stellten die Beamten gleich zwei

Mobiltelefone fest. Eines nutzte sie zum Telefonieren, das andere hielt sie vor

der Mittelkonsole und schaute darauf.



Die Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit entsprechenden Verwarn- und

Bußgeldbescheiden rechnen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf

die große Gefahr hin, die eine Ablenkung durch Mobiltelefone während der Fahrt

darstellt.



