Wedel. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit 84jähriger Fußgängerin in der Bahnhofstraße - Wer kann Hinweise geben?

Avatar_shz von shz.de

15. Juli 2020, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Bahnhofstraße ist es am Samstag, 11.07.2020, gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie die flüchtige Unfallverursacherin sucht.



Eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße (Einbahnstraße) in Richtung der Spitzerdorfstraße und stoppte in Höhe der Hausnummer 28, da ein vorausfahrender Pkw-Fahrer rückwärts in eine Parklücke rangieren wollte. Um diesen Einparkvorgang zu ermöglichen, setzte die Autofahrerin ihren Pkw zurück und kollidierte dabei mit einer 84jährigen Fußgängerin, die mit einem Rollator hinter diesem Fahrzeug die Fahrbahn querte. Die Dame kam zu Fall und verletzte sich schwer, wurde von Passanten aufgeholfen, zunächst nach Hause gefahren und hatte sich wegen zunehmender Schmerzen dann erst am Montag in ein Krankenhaus begeben.



Die Autofahrerin hatte sich vom Unfallort entfernt, nach Einschätzung des Ersthelfers eine Fahrerin, mutmaßlich ohne den Anprall mit der Fußgängerin wahrgenommen zu haben. Fabrikat und Kennzeichen des verursachenden Pkw sind hingegen unbekannt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04103/50180 der Polizei Wedel mitzuteilen.



Weiter fordert die Polizei die Unfallverursacherin auf, sich bitte umgehend bei der Polizei zu melden.



