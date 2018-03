Wedel - Sachbeschädigungen durch Kinder - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

von shz.de

11. März 2018, 14:22 Uhr

Wedel (ots) - In der Samstagnacht (10.03.) haben Kinder in Wedel

Sachbeschädigungen begangen und sind hinterher von der Polizei

festgestellt und kontrolliert worden.



Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Polizei um 23:05 Uhr, dass

er im Mühlenstieg zwei Personen beobachtet hatte, die Gegenstände

gegen Fahrzeuge warfen. Aufgrund der detaillierten

Personenbeschreibung konnten die eingesetzten Beamten im Nahbereich

schnell zwei Personen feststellen, bei denen es sich um zwei

13-jährige Jungen aus Wedel handelte. Beide räumten ein, gegen PKW

getreten und an einem Verkehrszeichen sowie einem Zaun gerüttelt zu

haben. Ob bzw. in welcher Höhe Schäden an Fahrzeugen entstanden sind,

ist noch unklar. Das Verkehrszeichen und der Zaun wurden im Erdreich

gelöst und standen hinterher in Schieflage. Außerdem traten die

Jungen mindestens ein Werbeschild eines gastierenden Zirkus von einem

Laternenpfahl.



Die Beamten des Polizeireviers Wedel übergaben die Kinder im

Anschluss an Erziehungsberechtigte. Die Polizei sucht jetzt weitere

Geschädigte und mögliche Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang

mit den beschriebenen Vorfällen gemacht haben. Zeugenhinweise und

Meldungen von Geschädigten nimmt die Polizei Wedel unter der

Telefonnummer 04103-50180 entgegen.









